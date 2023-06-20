Подвинутые технологии: что тормозит развитие гаджетов для инвалидов

Правила победы в гостендерах — самая низкая цена — препятствуют развитию в стране технологий, призванных помочь в повседневной жизни людям с ограничениями по здоровью. К таким выводам пришло Агентство инноваций Москвы. По подсчетам экспертов, в подобных гаджетах может нуждаться каждый третий россиян, а к 2030 году их число вырастет еще на 5–7%. Из-за того, что компенсации не покрывают стоимость дорогих изделий, люди зачастую не могут получить современные гаджеты и существенно улучшить качество своей жизни. А у производителей нет стимула развивать это направление, рассказали «Известиям» в профильных компаниях. Каким может быть выход из ситуации — в материале «Известий».

От очков до протеза

Существующие механизмы госзакупок сдерживают развитие рынка новейших ассистивных технологий. Речь идет об устройствах или программах, предназначенных для поддержания на прежнем уровне или повышения функциональных возможностей человека. К ним можно отнести как очки или ортопедические стельки, так и бионические протезы на основе искусственного интеллекта, а также умные часы, определяющие местоположение детей или пожилых людей, и многое другое.

Поскольку государственный отбор проходят самые дешевые и простые решения, у производителей нет мотивации внедрять дорогостоящие инновационные технологии. К таким выводам пришло Агентство инноваций Москвы (учреждено департаментом науки и предпринимательства мэрии), исследование есть в распоряжении «Известий».

При этом потенциально пользоваться ассистивными продуктами могло бы около трети россиян, указано в исследовании. Если в прошлом году целевая аудитория рынка составляла 49,3 млн человек, то к 2030 году она вырастет на 5–7% и составит 52,8 млн человек, прогнозируют эксперты. Речь идет не только о людях с инвалидностью, но и о тех, у кого проблемы со зрением, нарушения опорно-двигательных функций, слабый слух и даже когнитивные нарушения, такие как депрессия, биполярные расстройства, деменция.

В Минтруде в ответ на запрос «Известий» численность граждан с инвалидностью оценили в 11 млн человек. Из них порядка 37% имеет показания к использованию различных видов технических средства реабилитации (протезы, коляски, слуховые аппараты и т.д.). Ежегодно благодаря государственной помощи, такие средства получает более 1 млн граждан, отметили в ведомстве.

Российский рынок ассистивных технологий по состоянию на конец 2021 года был освоен только на 20%. Меньше всего — в сегменте слуха и когнитивных нарушений. А доминируют на нем производители решений для людей с нарушениями мобильности, следует из представленных данных. «Три четверти — или 70% — составляет доля импорта в доступном объеме рынка», — указали в Агентстве инноваций Москвы.

Базовый вариант

Граждане с инвалидностью могут получить технические средства реабилитации, обратившись в Социальный фонд России, либо приобрести их самостоятельно с помощью электронного сертификата. С момента запуска такого механизма в сентябре 2021 года, выпущено более 344 тыс. сертификатов на сумму порядка 7 млрд рублей, сообщили в Минтруде.

Размер компенсации за купленное средство реабилитации отличается в разных регионах, рассказал «Известиям» генеральный директор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

— В некоторых регионах ее может хватить только на самый базовый вариант изделия. При этом стоимость очень сильно влияет на качество товара и его функционал, — пояснил он.

В большинстве случаев, по его словам, потребители выбирают именно тот вариант, траты на который компенсирует государство.

— По нашему опыту из 500 протезов, наверное, только в 10 случаях люди сами доплачивают. И в основном это жители Москвы, — отметил он.

Существование аналогичной проблемы подтвердили «Известиям» и в профильных НКО. Например, детям с диагнозом Spina bifida (расщепление позвоночника) компенсации не позволяют приобрести аппараты на голеностопный сустав из дорогих материалов, пояснила руководитель проекта юридической поддержки благотворительного фонда «Спина бифида» Елена Морякина.

— Государство не готово закупать аппараты из дорогостоящих материалов. А аппараты из простых материалов быстро ломаются. Либо в них невозможно стоять, они натирают детям ножки до крови. При этом хороший аппарат в разы дороже, — рассказала она.

В индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида нельзя указать требуемые характеристики изделия, подчеркнула она. А у семей, как правило, нет возможности добавить свои средства, чтобы купить дорогой аппарат.

Оценить и закрепить

Количество тех, кто нуждается в протезировании и реабилитации, в ближайшее время будет только расти, предполагает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

— Вопрос вышел на первое место: если раньше порядка 150 тыс. человек в год нуждались в протезировании, то сейчас в условиях СВО это количество наверняка увеличится, — полагает он.

Систему обеспечения нуждающихся протезно-ортопедическими услугами он назвал архаичной, особенно в регионах. Многие государственные протезно-ортопедические предприятия, по его словам, устарели.

Поменять ситуацию мог бы установленный на законодательном уровне минимальный порог компенсации с ориентацией на стоимость конкретных изделий, полагает Иван Худяков.

— Есть несколько уровней физической активности человека — низкая, средняя, высокая, и базовые цены надо привязать хотя бы к этим уровням, — считает он.

О проблемах осведомлены и в профильном комитете Госдумы. Изделия для людей с инвалидностью во многих случаях закупают не самые современные, подтвердил «Известиям» зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Проблема есть и в том, что не все субъекты имеют возможность для определения регионального перечня технических средств реабилитации (ТСР). С этим тоже что-то нужно делать, — заверил он.

Нужно закрепить в нормативно-правовых актах размер компенсации на приобретение таких средств, согласен глава думского комитета Ярослав Нилов.

Рассмотреть поближе

Среди других факторов, которые тормозят развитие рынка ассистивных технологий в России, эксперты называют также низкую осведомленность врачей и пациентов о том, какие инновации сейчас существуют.

«Потенциальные пользователи ориентируются на представления о продуктах многолетней давности. Так происходит потому, что на рынке мало сильных игроков», — указано в исследовании.

Есть и некий пиетет к западным разработкам с некоторым пренебрежением к отечественным, добавил Иван Худяков.

— Люди плохо знают, что у нас есть собственные качественные технологии, — отметил он.

Стать ближе к людям таким технологиям могли бы помочь доступные розничные центры, отметили в Агентстве инноваций Москвы. Например, салонов оптики только в Москве более 2 тыс., тогда как центров слухопротезирования по всей России около 800, а протезных предприятий — 170, подсчитали там.

В третьем квартале этого года на ВДНХ в Москве откроется первая в стране площадка, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья, — центр ассистивных технологий «Феникс».