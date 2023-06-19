В Марий Эл из-за столкновения теплохода с лодкой погиб человек

В Марий Эл столкнулись резиновая моторная лодка и теплоход-толкач, одного мужчину спаси удалось, второй утонул. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По предварительной информации, в 15:45 19 июня 2023 года на 1,2 тыс. км судового хода реки Волга произошло столкновение моторной лодки и теплохода–толкача. В результате столкновения один мужчина получил травмы и утонул, второй мужчина был спасен», — говорится в обращении.

Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что столкновение произошло напротив населенного пункта Чуваш-Отар Звениговского района Республики Марий Эл.

В настоящее время ведомство проводит проверку произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 31 мая, два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области. В результате происшествия теплоход «Капитан Каблуков» сел на мель. Никто не пострадал.