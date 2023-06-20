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Займи у себя сам: с ИИС-3 хотят позволить снимать деньги на покупку жилья

Повысит ли это привлекательность новой системы инвестирования
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Держателям индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), которые позволяют получать налоговые вычеты, хотят разрешить снимать с них средства на приобретение жилья и образование детей, сообщили «Известиям» в НАУФОР. Ассоциация предложила такую инициативу на рабочих обсуждениях в ЦБ. Участники рынка считают: мера повысит доверие россиян к долгосрочным инструментам. В Минфине отметили, что правительство установит перечень жизненных ситуаций, которые позволят изъять средства со счета. По словам экспертов, для развития программы важно найти баланс между стремлением к долгосрочным вложениям и возможностями их использования держателями в случае необходимости.

Жилое возмещение

Индивидуальный инвестиционный счет позволяет людям получать дополнительную выгоду от финансовых вложений благодаря налоговым льготам от государства. В России действуют две программы: ИИС-1 предполагает вычет до 52 тыс. в год за внесение средств на счет. С помощью ИИС второго типа человек имеет право на вычет за все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. По обеим программам деньги нельзя снимать со счета в течение трех лет.

Сейчас планируется заменить ИИС-1 и ИИС-2 на новую программу — ИИС-3. Она предполагает совмещение обоих типов льгот на десятилетнем сроке — вычет должен поступать и при пополнении счета, и при его закрытии.

ключи от квартиры
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Согласно законопроекту, владелец ИИС-3 вправе полностью или частично потребовать возврата учтенных на его счете денежных средств без прекращения договора при возникновении особой жизненной ситуации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там пояснили: это может быть необходимость выплаты медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет покрытия дорогостоящих видов лечения.

Перечень особых жизненных ситуаций определяется правительством Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве. «Известия» направили туда запрос. В кабмине рекомендовали обратиться в Минфин.

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Подход НАУФОР заключается в том, что в таких долгосрочных финансовых продуктах, как ИИС-3, для их владельцев необходимы более широкие возможности по использованию средств и они не должны ограничиваться чрезвычайными ситуациями, заявил президент ассоциации Алексей Тимофеев. Он подчеркнул, что в число таких возможностей может входить приобретение жилья и образование детей. Такую инициативу НАУФОР представил на рабочих обсуждениях с ЦБ.

За рубежом разрешается «занимать» у самого себя деньги с таких счетов. Например, в США с пенсионных счетов 401k (наиболее популярный план для накопления на старость в Соединенных Штатах. — «Известия») можно занимать на срок до пяти лет под рыночный процент без потери налоговых льгот. В этих случаях долгий срок финансового продукта перестает отпугивать инвесторов, — объяснил Алексей Тимофеев.

дети с шариками
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Дополнительная опция досрочного вывода активов в случае особой необходимости — это преимущество, очень важная и необходимая опция в новой программе, пояснила руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка. Она подчеркнула: дорогостоящее медицинское лечение, покупка жилья, обеспечение достойного образования детям и формирование накоплений на пенсию — всё это причины, по которым люди кладут деньги на брокерский счет. По ее словам, такой перечень исключений, которые позволят досрочно снять деньги со счета, смог бы закрыть большую часть запросов клиентов.

Люди будут чувствовать реальную пользу от такого инструмента создания долгосрочных накоплений — это положительно скажется на уровне доверия к инвестициям с государственной поддержкой, — отметила Лилия Денежка.

Принципиальный вопрос

Возможность изъятия средств дает инвесторам больше спокойствия относительно распоряжения своими активами в случае крайней необходимости, поэтому список причин, по которым человек может вывести все или часть средств, должен быть достаточно широк, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

— Изъятие средств со счета могло бы считаться допустимым, например, в следующих случаях: жизненные ситуации, связанные с потерей источников постоянного дохода, острая необходимость в медикаментозном лечении, а также помощь близким родственникам, — уточнил эксперт.

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Возможность досрочного снятия средств с ИИС-3 — это важнейший вопрос, от решения которого будет зависеть привлекательность нового типа инвестиционного счета для населения, уверена замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова. Даже трехлетний срок, установленный для ИИС-1 и 2, многими воспринимается как слишком длительный, и это уже стало одним из факторов, сдерживающих открытие таких счетов людьми со средним доходом.

мужчина в банке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из-за предложения Минфина допустить изъятие средств только в крайних случаях создается ощущение, что в ведомстве недооценивают риск превращения новой программы в очередной инструмент с узким охватом, убеждена эксперт.

Уже сейчас на форумах, где обсуждается ИИС-3, часто звучит такой аргумент: я не знаю, что будет через 5–10 лет. Вдруг мне понадобятся эти деньги? При этом механизм вычетов за инвестирование не содержит преимуществ, которые перевешивали бы эти риски, — сообщила Вера Кононова.

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Для развития инвестиционной активности важен баланс между обеспечением долгосрочных вложений и возможностями его держателя для использования своих средств, если в этом есть экстренная необходимость, подчеркнула эксперт. Особого внимания также заслуживает возможность передачи ИИС в залог, поскольку в ряде случаев это может снизить необходимость снятия средств.

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