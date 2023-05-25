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Вложение и вычитание: срок действия ИИС-3 хотят сократить до пяти лет

Почему рынок настаивает на таком периоде и будет ли новый инструмент пользоваться популярностью у россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Срок, в течение которого нужно держать деньги на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа для получения налоговых льгот, хотят сократить с планируемых 10 до пяти лет. С таким предложением Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается обратиться в ЦБ, заявил «Известиям» ее президент Алексей Тимофеев. Крупнейшие брокеры поддержали инициативу. На рынке отмечают, что десятилетие — слишком долгий период для планирования вложений, и такие условия снизят популярность инструмента. Длинные деньги в экономику логично ждать со стороны финансовых организаций, считают эксперты.

Проблема спроса

ИИС-3 мог бы стать востребованным инструментом, если бы не слишком большой срок его действия, заявил «Известиям» президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, на рынке нет инвестора, который был бы готов строить свой финансовый план на 10 лет. Удлинение срока вложений на бирже происходит очень постепенно, по мере привыкания людей к финансовому рынку и формирования положительного опыта, пояснил Алексей Тимофеев.

Он сообщил, что ассоциация намерена дать свои предложения Банку России по изменению условий ИИС-3. Сокращение периода его действия до пяти лет — самое очевидное, подчеркнул Алексей Тимофеев. По его словам, чем короче будет срок по ИИС-3, тем более инструмент будет востребован.

Справка «Известий»

Индивидуальный инвестиционный счет позволяет инвесторам получать дополнительную выгоду от финансовых вложений за счет налоговых льгот от государства. ИИС-1 предполагает налоговый вычет за внесение средств на счет, который не может превышать 52 тыс. рублей в год. С помощью ИИС второго типа человек имеет право на вычет на все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. ИИС-3 предполагал совмещение обоих типов льгот на десятилетнем сроке — вычет должен поступать и при пополнении счета, и при его закрытии. Предполагается, что ИИС-3 заменит и ИИС-1, и ИИС-2.

НАУФОР может предложить ЦБ и другие варианты компромисса, среди которых превращение ИИС-1 в ИИС-3 по прошествии трех лет, постепенное увеличение суммы налоговых вычетов в зависимости от срока действия счета, а также предоставление инвестору возможности «занимать» у себя средства с ИИС (использовать их, а затем вернуть).

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— Если дать людям возможность закрыть ИИС-3 раньше (например, через три года) с сохранением определенных налоговых льгот, но предложить больше послаблений, если они этого не сделают — это может стать убедительным аргументом, чтобы физлица продолжили инвестировать на фондовом рынке, — уверен Алексей Тимофеев.

Льготы по ИИС-3 должны быть достаточно значительными для повышения привлекательности нового инструмента, но их обсуждение не стоит затягивать, заявляла в мае глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула: экономике долгосрочные инвестиции нужны уже сейчас. «Известия» обратились в ЦБ с вопросом о том, как регулятор относится к предложениями НАУФОР.

Конфликт долгосрочности

Пятилетний ИИС-3 станет востребованным среди инвесторов и сможет привлечь широкий сегмент обеспеченных клиентов, но только при условии существенных льгот, заявила «Известиям» руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.

Десятилетний ИИС-3 был бы нужен лишь незначительному кругу инвесторов. При этом серьезного притока средств благодаря этому инструменту привлечь бы не удалось, поскольку немногие решились бы на заморозку серьезных сумм своих сбережений на столь долгий период, пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он предупредил, что значительный срок ИИС-3 может отпугнуть многих его потенциальных пользователей, даже несмотря на все предлагаемые дополнительные выгоды.

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— Снижение срока действия ИИС-3 до пяти лет в значительной степени повлияет на интерес граждан к этому варианту инвестирования. Пятилетний период выглядит как компромиссный вариант между регулятором, который пытается создать механизм привлечения длинных денег на финансовых рынках, и профсообществом, которое достаточно хорошо знает потребности и опасения розничного инвестора, — отметил Дмитрий Леснов.

Увеличение перечня доступных налоговых вычетов также может повысить привлекательность ИИС-3 для инвесторов, однако важно, чтобы самые востребованные льготы не были перенесены в конец срока его действия, предупредил эксперт. Также он добавил, что если после пятилетнего ИИС-3 регулятор всё же решит ввести новые льготы с десятилетним сроком действия, такой инструмент окажется более востребованным, чем сейчас, поскольку клиенты уже успеют адаптироваться к новым условиям.

Стимулы для долгосрочного владения ценными бумагами следует также создавать для банков и негосударственных пенсионных фондов, поскольку финансовые институты выступают естественными долгосрочными инвесторами, заявил гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. При этом граждане, торгующие через ИИС, могут решать не столько задачи долгосрочности вложений, сколько своей активностью формировать ликвидность (возможность быстро продать или купить бумагу по цене, близкой к рыночной), без чего интерес к активам удержать сложно.

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Для розничных инвесторов наиболее интересны ликвидность активов и доходность, поэтому рост налоговых льгот в рамках ИИС-3 в зависимости от срока удержания бумаг видится возможным компромиссом между ЦБ и финрынком, добавил Михаил Сухов.

ИИС воспринимается рынком как продукт с высокой ликвидностью, поэтому сокращение срока действия нового инструмента до пяти лет стало бы разумной мерой, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он отметил, что для стимулирования долгосрочных инвестиций актуально правило «чем больше налоговых преференций, тем лучше».

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