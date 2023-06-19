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«Известия» показали кадры последствий обстрела города Валуйки

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ города Валуйки под Белгородом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в понедельник, 19 июня, показал последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки Белгородской области.

«Абсолютно мирный квартал, сейчас здесь работают следователи», — отметил он.

Полторанин показал многоквартирный трехэтажный дом с разбитыми оконными стеклами и посеченными осколками стенами. На кадрах видны автомобили, которые взрывной волной подкинуло на рядом стоящие. Машины насквозь пробиты осколками.

«Мы спали, проснулись от того, что очень сильные хлопки были. Побежали в ванную и туалет, чтобы спрятаться, там окон нет», — пояснил мирный житель.

Также он продемонстрировал осколки от кассетных снарядов, попавшие в квартиру.

На месте обстрела продолжают работу сотрудники коммунальных служб.

Утром в понедельник стало известно, что при обстреле Валуйского городского округа Белгородской области пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу.

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Накануне ВСУ сбросили с беспилотника три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Повреждения получили один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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