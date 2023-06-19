Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Валуек в Белгородской области

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник, 19 июня, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Они были доставлены в Центральную районную больницу.

По словам губернатора, еще два человека получили легкие осколочные ранения, они обратились за медицинской помощью самостоятельно. Кроме того, пострадали пять многоквартирных и четыре частных дома. На территории одного из них загорелась хозяйственная постройка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника три взрывных устройства в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Повреждения получили один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

Президент России Владимир Путин 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что атаки украинских беспилотников, в том числе в Белгородской области — это попытки спровоцировать РФ на мощные ответные действия. В то же время он отметил, что, если атаки Киева на прилегающие территории РФ будут продолжаться, то Москва рассмотрит возможность создания санитарного кордона на украинской территории.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.