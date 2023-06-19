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Эксперт объяснил рекордно низкий уровень безработицы в РФ

Эксперт Кумпель: снижение безработицы в РФ связано с ростом числа удаленных вакансий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Во многом снижение уровня безработицы в России до исторического минимума обусловлено ростом количества вакансий с неполной и удаленной занятостью, заявил 19 июня в разговоре с «Известиями» управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

«Во многом снижение безработицы обусловлено ростом количества вакансий с неполной и удаленной занятостью. Такие предложения доступны большему числу граждан вне зависимости от места жительства и графика. В 2023 году многие работодатели стали практиковать найм сотрудников на неполный день — подобных вакансий стало в 2,5 раза больше, а число удаленных вакансий выросло вдвое», — считает Кумпель.

По его словам, еще один фактор, влияющий на снижение безработицы, — прирост числа предложений для кандидатов без опыта и с возможностью обучаться или получить повышение квалификации на рабочем месте. По данным «Авито Работы», число вакансий для кандидатов без опыта по стране в 2023 году увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом, а возможность обучения на рабочем месте с нуля работодатели стали предлагать в 2,5 раза чаще.

«Весной 2023 года наблюдается общий прирост соискательской активности по сравнению с прошлым годом. По всей стране кандидаты стали в 3,5 раза чаще откликаться на профессии в сфере промышленности, такие как столяр, фрезеровщик и инженер. Именно в этой категории наблюдается и наибольший прирост спроса работодателей — в этом году число предложений в отрасли выросло вдвое. Это обусловлено активной реорганизацией процессов на российских предприятиях в 2023 году», — добавил Кумпель.

Также, по его словам, в три раза чаще стали интересоваться предложениями по работе в сфере организации мероприятий, в столько же раз выросло число откликов на вакансии в отрасли логистики и административной работы. В 2,5 раза чаще работу стали искать адвокаты и банковские работники, в два раза — IT-специалисты, в 1,5 раза — копирайтеры.

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5 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Она добавила, что на портале «Работа России» предлагается более 1,8 млн вакансий.

19 мая Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

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