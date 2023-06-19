В 2024 году россияне на Первомай будут отдыхать четыре дня подряд

На следующий Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Календарь праздников на 2024-й совсем скоро опубликует Минтруд. В следующем году 1 Мая выпадает на среду. К празднику добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля, передает телеканал «Известия». При этом новогодние каникулы от майских выходных не пострадают. Как и планировалось, россияне выйдут на работу 8 января. Эксперты назвали сложившийся формат праздников оптимальным.

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