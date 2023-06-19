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Врач посоветовал мыть телефон с мылом

Врач Хомяков: лучший способ очистки поверхности смартфона — это мытье его в воде с мылом
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Лучший способ очистки поверхности смартфона — это мытье его в воде с мылом, заявил 19 июня в разговоре с «Известиями» главный врач «ИНВИТРО-Москва» доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

«Многие современные мобильные устройства можно погружать в воду без вреда для них. Лучшим способом очистки будет мытье смартфона водой с мылом — таким образом будут удалены потожировые отложения вместе с сохранившимися на них микроорганизмами. Желательно мыть свой мобильный телефон каждый вечер, перед тем как его поставить на зарядку», — рассказал Хомяков.

Если нет возможности «искупать» гаджет, то, по словам врача, его можно протереть салфеткой с дезинфицирующим средством.

«Но здесь надо быть осторожными, так как некоторые материалы могут подвергаться коррозии при воздействии дезинфектантов», — подчеркнул он.

При этом Хомяков обратил внимание, что на поверхности гаджетов обитает большое количество бактерий, так как люди далеко не всегда моют руки до и после контактов с ними.

«Поэтому на поверхности гаджета остаются частички потожировых отложений, которые могут содержать патогенные микроорганизмы — бактерии, вирусы — и даже яйца глистов. Гаджеты таким образом могут быть переносчиками инфекций, передающихся контактным, капельным и пероральным путем. Можно заразиться и гельминтами, и вирусными респираторными, и бактериальными кишечными инфекциями, то есть всеми болезнями грязных рук», — предупредил Хомяков.

По его словам, риск заболеть есть у всех без исключения, однако у детей он выше.

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1 февраля руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ на Красной Пресне и врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, что у людей, которые проводят в смартфоне больше часа перед засыпанием, в семь раз возрастает вероятность некачественного сна.

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