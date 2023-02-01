Врач указала на негативное влияние смартфона на сон

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ на Красной Пресне и врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала о негативном влиянии смарфтона на сон.

В беседе с Life.ru в среду, 1 февраля, специалист объяснила, что риск плохого сна в семь раз повышается у людей, которые проводят в смартфоне больше часа перед засыпанием.

Врач отметила, что риск плохо спать также втрое увеличивается у людей, которые проводят со смартфоном от 31 до 45 минут перед сном.

По словам Сурненковой, свет от экрана блокирует выработку гормона сна — мелатонина.

Кроме того, смартфоны вызывают эмоциональное возбуждение, которое влияет на засыпание, пишет RT.

По словам специалиста, около 80% жителей развитых стран имеют смартфоны, при этом примерно 65% из них проверяют гаджет перед тем, как отправиться в кровать.

Для того чтобы восстановить сон, врач посоветовала держать телефон подальше от спальни, чтобы не было соблазна заглянуть в него перед сном или ночью. Также она призвала купить обычный будильник и не пользоваться этой функцией на смартфоне.

Также на ночь рекомендуется заняться чем-то спокойным и расслабляющим: почитать книгу или принять теплую ванну. Сурненкова отметила, что нелишним будет сократить использование смартфона в дневное время.

18 января клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина заявила в разговоре с «Известиями», что регулярный полноценный сон — крайне важный элемент психического и физического здоровья.

По словам Толстухиной, чем дольше человек без сна, тем тяжелее последствия: ключевые системы жизнеобеспечения организма выходят из строя. Она отметила, что с жалобами на нарушенный сон стоит обратиться к неврологу или психиатру для выяснения причин проблемы.

В июне прошлого года врач-сомнолог Роман Бузунов назвал основные причины, из-за которых человек плохо спит. По его словам, людям тяжело заснуть из-за проблем, связанных с гигиеной сна, образом жизни и спальни. Специалист отметил, что на качество сна влияет переизбыток гормона щитовидной железы, а также дефицит витамина D, В и железа, отмечает телеканал «360».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов отмечал, что лучшим времени для сна является промежуток от 22:00 до 2:00. С наступлением темного времени суток в организме человека вырабатывается мелатонин — гормон сна.

В октябре прошлого года врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин рассказал, как выспаться за четыре-пять часов. По его словам, гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом, пишет НСН. Врач уточнил, что ложиться спать надо в 22:00, чтобы в 23:00 уже наступила фаза глубокого сна. При таком режиме четыре-пять часов сна позволят восстановиться и получить необходимую дозу мелатонина.

В феврале прошлого года сомнолог, специалист Европейского общества исследования сна Александр Мельников назвал причины частых пробуждений по ночам. По его словам, нормальными считаются несколько пробуждений за ночь в течение короткого времени. Врач обратил внимание, что человеку следует понаблюдать, насколько быстро после такого ночного пробуждения он может заснуть. Если погрузиться в сон в такой ситуации долго не получается, это может говорить о бессоннице, отмечает телеканал «Звезда».