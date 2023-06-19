В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Российские военнослужащие предотвратили попытку группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении, сообщил ТАСС 19 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Благодаря аэроразведке замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт, и по координатам выявленных целей был нанесен упреждающий удар», — сказал он.
Он сообщил, что ВСУ готовили попытку прорыва в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении.
По словам подполковника, ВСУ понесли потери и отказались продолжать наступать.
Накануне, 18 июня, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении.
16 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южнодонецком направлении в ходе безуспешных попыток наступательных действий. По данным военного ведомства, за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, а также пять боевых бронированных машин.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.