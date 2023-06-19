Восемь человек ранены при украинском обстреле Волновахи в ДНР
Как минимум восемь человек ранены при украинском обстреле Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в понедельник, 19 июня, в экстренных службах республики.
Информация уточняется.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские силы выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Часть снарядов упала в районе станции переливания крови.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО Озеряновку и Михайловку в ДНР, выпустив по населенным пунктам 20 ракет.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск были отражены восемь атак противника в районах Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.