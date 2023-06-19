Стали известны российские регионы–лидеры по доходам населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва снова возглавили рейтинг регионов России по доходам населения, о чем говорится в исследовании «РИА Новости», опубликованном 19 июня.

Отмечается, что в первую пятерку списка попали Магаданская область и Чукотский автономный округ. На последних позициях оказались Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

По данным исследования, в регионах, лидирующих в списке, среднестатистический житель может приобрести примерно в 1,5-2 раза больше товаров или услуг. Проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается по-разному.

«По итогам 2022 года за чертой бедности проживало 9,8% россиян, или 14,3 млн человек, против 11% и 16 млн человек в 2021 году», — подчеркивает автор материала.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 3,3%, такой низкой она никогда не была. По его словам, инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму.

14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.

В конце апреля Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.