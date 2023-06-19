Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Мир
Германия допустила участие украинских военных в подрыве аммиакопровода
Мир
Сербия заявила о намерении наладить сотрудничество с РФ по линии фармы
Экономика
Членство РФ в системе «Зеленая карта» может быть приостановлено 30 июня
Мир
Reuters узнало о допущении Вашингтоном разрыва научного соглашения с КНР
Происшествия
В Севастополе после пожара в гаражах обнаружили два тела
Общество
В Северной Осетии предупредили о риске подтопления электроподстанции
Мир
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Общество
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте
Спорт
ФК «Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Александра Жирова
Общество
В Ингушетии начал снижаться уровень воды
Спорт
Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций

Минфин РФ планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин России планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции. Соответствующие материалы министерство направило комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС 18 июня содержание документа.

Минфин России совместно с ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») и Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают механизм контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее цифровой маркировке.

Отмечается, что работа проводится для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе данных государственной информационной системы маркировки. Это коснется продукции, производимой и реализуемой на территории России.

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

С 1 сентября в России начнется маркировка сразу шести новых товарных групп. В числе товаров — вода для детского питания, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, биологически активные добавки к пище, а также антисептики и медицинские изделия.

Ранее, с апреля этого года, в России началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах (пластиковой или металлической таре). Подготовка к маркировке в этой категории длилась почти два года. Сейчас в системе «Честный знак» уже зарегистрировано почти 1350 отечественных производителей и около 160 импортеров.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на табак, лекарства, молочную продукцию, товары легкой промышленности, шины, фотоаппараты и другие товары. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке новых товарных групп.

Так, с 15 апреля стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры, а с 1 июня начался эксперимент по маркировке соков и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023