Минфин РФ планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

Минфин России планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции. Соответствующие материалы министерство направило комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС 18 июня содержание документа.

Минфин России совместно с ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») и Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают механизм контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее цифровой маркировке.

Отмечается, что работа проводится для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе данных государственной информационной системы маркировки. Это коснется продукции, производимой и реализуемой на территории России.

С 1 сентября в России начнется маркировка сразу шести новых товарных групп. В числе товаров — вода для детского питания, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, биологически активные добавки к пище, а также антисептики и медицинские изделия.

Ранее, с апреля этого года, в России началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах (пластиковой или металлической таре). Подготовка к маркировке в этой категории длилась почти два года. Сейчас в системе «Честный знак» уже зарегистрировано почти 1350 отечественных производителей и около 160 импортеров.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на табак, лекарства, молочную продукцию, товары легкой промышленности, шины, фотоаппараты и другие товары. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке новых товарных групп.

Так, с 15 апреля стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры, а с 1 июня начался эксперимент по маркировке соков и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком.