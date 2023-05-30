Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков и соков стартует в РФ с 1 июня
С 1 июня в России начнется эксперимент по маркировке соков и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что эксперимент будет проходить до 31 августа в целях тестирования возможностей использования системы маркировки, технологии нанесения средств идентификации и организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота такой продукции.
Среди тех, кто заинтересовался экспериментом, — участники оборота упакованной воды и пивоваренной продукции, которые уже подлежат обязательной маркировке. Они обладают опытом работы с маркировкой и необходимыми техническими решениями.
Участие добровольное, бесплатное. Оборудование для тестирования соответствующих процессов предоставляется оператором на безвозмездной основе.
С 15 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры. Как отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, такая мера позволит эффективно защитить покупателей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью. Он также подчеркнул, что это не окажет влияния на стоимость товара.
С 1 апреля началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах (пластиковой или металлической таре).