В России с 15 апреля начался эксперимент по маркировке икры

В России с 15 апреля стартует эксперимент по маркировке черной и красной икры. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку», — сообщается в документе.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) ТАСС сообщили, что эксперимент готов к проведению.

«Маркировка, как и во всех других отраслях, позволит эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью. Со своей стороны мы подготовились к эксперименту. Проанализировали отрасль, понимаем все особенности производства икры и, как следствие, ее маркировки. В пилотном проекте уже планируют принять участие более 30 компаний», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он сообщил, что эксперимент не потребует затрат от бизнеса, потому что коды маркировки предоставят компаниям безвозмездно. Юсупов отметил, что маркировка не окажет влияния на стоимость икры.

Ранее, 14 марта 2023 года, Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) в письме премьер-министру Михаилу Мишустину сообщил, что около 80% объема всей реализуемой в РФ крупнейшими сетевыми магазинами красной икры продается с серьезными нарушениями и небезопасно для потребителей.

НСЗПП попросил Мишустина поручить Россельхознадзору и Роспотребнадзору усилить надзор над производством и продажей красной икры, Минпромторгу совместно с Минэкономразвития и отраслевыми компаниями розничной торговли «выработать план мер по исключению возможности дальнейшей реализации небезопасной икорной продукции», а также Минпромторгу с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о включении икры в список продукции, подлежащей маркировке.