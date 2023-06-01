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В России с сентября начнут маркировать шесть новых товарных категорий

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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С 1 сентября в России начнется маркировка сразу шести новых товарных групп. Соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе товаров — вода для детского питания, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, биологически активные добавки (БАД) к пище, а также антисептики и медицинские изделия.

Как пояснила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, решение начать маркировку сразу шести новых товарных групп принято с учетом результатов работы там, где она уже внедрена, а также значительных эффектов, полученных по другим товарным группам.

«Все технологии в новых категориях были многократно протестированы в ходе экспериментов или в ходе работы с другими товарными группами. В частности, соки и сладкие напитки производятся в тех же видах упаковки, что и вода, пиво, молоко, где маркировка уже действует. Оборудования и необходимых расходных материалов на рынке также достаточно на все товарные группы», — отметила Приезжева.

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

Ранее, с апреля этого года, в России началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах (пластиковой или металлической таре). Подготовка к маркировке в этой категории длилась почти два года. Сейчас в системе «Честный знак» уже зарегистрировано почти 1350 отечественных производителей и около 160 импортеров.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на табак, лекарства, молочную продукцию, товары легкой промышленности, шины, фотоаппараты и другие товары. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке новых товарных групп.

Так, с 15 апреля стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры, а с 1 июня начнется эксперимент по маркировке соков и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком.

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