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В РФ выросло число заявок на патенты на изобретения

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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За первые пять месяцев 2023 года подано уже более 8 тыс. заявок на получение патентов, что на 12% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил «Известиям» глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, динамика особенно примечательна на фоне прошлого года, когда фиксировалось падение патентной активности.

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Наибольшее число заявок подано в областях, требующих технологических решений: фармацевтической промышленности, химической промышленности, металлургии, IT.

«Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет. Я бы объяснил возросшую активность именно трендом на поддержку наших граждан, на импортозамещение. Многие зарубежные технологии ушли, и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, наша химическая и фармацевтическая промышленность активно работают», — заявил Юрий Зубов.

В частности, число заявок в области технологии инструментальной диагностики заболеваний (УЗИ и МРТ) выросло более чем на 100%, по хирургическим решениям — на 70%. В фармацевтике количество заявок выросло на 40%, а в области органической химии — на 50%.

«Важным аспектом является еще и то, что промышленность активно развивается во всем мире. И индикаторы этого — это и патенты на дизайн, на форму готовой продукции, готовых решений. В этом сегменте у нас прирост 35%», — сообщил глава Роспатента.

Также, по его словам, на 26% увеличилось число заявок на изобретения в сфере строительства и производства летательных аппаратов.

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