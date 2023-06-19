В РФ выросло число заявок на патенты на изобретения
За первые пять месяцев 2023 года подано уже более 8 тыс. заявок на получение патентов, что на 12% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил «Известиям» глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, динамика особенно примечательна на фоне прошлого года, когда фиксировалось падение патентной активности.
Наибольшее число заявок подано в областях, требующих технологических решений: фармацевтической промышленности, химической промышленности, металлургии, IT.
«Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет. Я бы объяснил возросшую активность именно трендом на поддержку наших граждан, на импортозамещение. Многие зарубежные технологии ушли, и некоторые из них не поступают даже через параллельный импорт. Поэтому наши производители, наша химическая и фармацевтическая промышленность активно работают», — заявил Юрий Зубов.
В частности, число заявок в области технологии инструментальной диагностики заболеваний (УЗИ и МРТ) выросло более чем на 100%, по хирургическим решениям — на 70%. В фармацевтике количество заявок выросло на 40%, а в области органической химии — на 50%.
«Важным аспектом является еще и то, что промышленность активно развивается во всем мире. И индикаторы этого — это и патенты на дизайн, на форму готовой продукции, готовых решений. В этом сегменте у нас прирост 35%», — сообщил глава Роспатента.
Также, по его словам, на 26% увеличилось число заявок на изобретения в сфере строительства и производства летательных аппаратов.
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