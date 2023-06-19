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Участившиеся случаи кори связаны со снижением коллективного иммунитета при пандемии COVID-19

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Зафиксированные в последние месяцы в нескольких российских регионах случаи заболевания корью связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19. Об этом сказал «Известиям» Александр Семенов, доктор биологических наук, директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора.

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«Как только снижается противокоревой вакцинальный иммунитет, моментально появляется корь. Коронавирусная эпопея отвлекла некоторые группы население от необходимости вовремя делать профилактические прививки», — пояснил Александр Семенов.

Он уточнил, что у кори самый высокий показатель заразности и это делает болезнь своеобразным маркером снижения иммунитета, но заметил, что ситуация с корью в России текущая, рабочая, все силы и средства для того, чтобы она была быстро купирована, есть.

Для решения проблемы специалисты Роспотребнадзора применяют стратегию «подчищающей иммунизации», которая заключается в том, чтобы выявить и допривить всех, у кого сделана только одна фаза противокоревой прививки, а также постоянно держать на контроле четкое следование календарю профилактических прививок не только в отношении кори, но и паротита, дифтерии и других вакциноконтролируемых инфекций.

Напомним, что корь распространилась в Чеченской Республике после первой и второй чеченских войн, когда иммунизация населения практически прекратилась, а также в Африке после эпидемии геморрагической лихорадки Эболы и на Украине из-за недостаточного внимания к вакцинопрофилактике.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Появление кори — показатель того, что снизился коллективный иммунитет»

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