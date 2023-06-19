В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских миротворцев в Приднестровье

Любые попытки дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья будут считаться нападением на Россию. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в понедельник, 19 июня.

По его словам, Москва предостерегла от попыток провокации против российских военных там, потому что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом.

«Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск», — подчеркнул Полищук в разговоре с ТАСС.

7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предостерегла от провокаций в сторону российских миротворцев в Приднестровье. Так она прокомментировала вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военнослужащим на этой территории.

27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что российские военные несомненно отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона. Он отметил, что ситуация вокруг региона сложная.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.