Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Донецке мирная жительница пострадала от подрыва на мине «Лепесток»
Экономика
Минфин РФ планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Одессе
Общество
На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Мир
В КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника
Мир
Германия допустила участие украинских военных в подрыве аммиакопровода
Мир
Сербия заявила о намерении наладить сотрудничество с РФ по линии фармы
Экономика
Членство РФ в системе «Зеленая карта» может быть приостановлено 30 июня
Мир
Reuters узнало о допущении Вашингтоном разрыва научного соглашения с КНР
Происшествия
В Севастополе после пожара в гаражах обнаружили два тела
Общество
В Северной Осетии предупредили о риске подтопления электроподстанции
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +25 градусов в понедельник
Общество
Застрявший под Астраханью круизный теплоход со 186 пассажирами сняли с мели

В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских миротворцев в Приднестровье

0
Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые попытки дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья будут считаться нападением на Россию. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в понедельник, 19 июня.

По его словам, Москва предостерегла от попыток провокации против российских военных там, потому что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом.

«Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск», — подчеркнул Полищук в разговоре с ТАСС.

«Молдова активно вооружается натовским оружием»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — об отношениях с Кишиневом, российских миротворцах и террористической угрозе

7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предостерегла от провокаций в сторону российских миротворцев в Приднестровье. Так она прокомментировала вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военнослужащим на этой территории.

27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что российские военные несомненно отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона. Он отметил, что ситуация вокруг региона сложная.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023