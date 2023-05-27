В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье

Российские военные несомненно отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона. Об этом заявил 27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая всё же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он отметил, что Москва располагает информацией о концентрации украинских вооруженных формирований рядом с Приднестровьем и ситуация вокруг региона сложная.

Галузин указал, что Россия внимательно следит за ситуацией и предупреждает «о тщетности попыток дестабилизации обстановки».

Замглавы МИД России также напомнил, что Киев не раз демонстрировал готовность прибегать к самым грязным и жестоким формам ведения боевых действий: размещение техники в домах, использование мирных жителей в качестве живого щита, террористические акты на территории Российской Федерации.

В начале мая политолог Кирилл Аверьянов рассказал «Известиям», что нападение на Приднестровье со стороны Вооруженных сил Украины вполне возможно. По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.