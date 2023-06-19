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Путин передал приветствие участникам форума «ШУМ» в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин передал приветствие участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ», который проходит в Калининграде. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 18 июня зачитал слова российского лидера.

Президент указал, что город вновь принял участников форума — журналистов, фотографов, дизайнеров и других специалистов в сфере медиаиндустрии. Он отметил, что их ожидает насыщенная программа.

«Вас ждет насыщенная и разнообразная программа: дискуссии, круглые столы, встречи с авторитетными представителями профильных бизнес-структур, экспертами в области науки, образования и культуры. И, конечно, вы сможете поделиться с товарищами своими идеями и задумками, получить поддержку для их реализации», — отмечается в послании.

Путин добавил, что форум пройдет в творческом ключе, даст старт новым перспективным инициативам. Также президент пожелал участникам вдохновения и удачи во всех начинаниях.

Всероссийский молодежный форум «ШУМ» проходит в Калининградской области 18–24 июня второй раз. Форум собирает участников со всей России в возрасте от 14 до 35 лет.

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