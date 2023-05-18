В Санкт-Петербурге пройдет XVII Международный медиафорум «Диалог культур»

В Государственном Эрмитаже с 19 по 21 мая пройдет XVII Международный медиафорум «Диалог культур». В этом году в нем примут участие молодые журналисты, фотографы и блогеры из 15 стран.

«Наш медиафорум помогает разглядеть свою же идентичность глазами представителя другой культуры. На «Диалоге...» становится особенно очевидно, что такая бескрайняя и неопознанная Евразия на самом деле сплетена будто бы невидимыми, но прочными узами диалогов на разных уровнях. Проекты, преодолевающие границы, особенно важны теперь, когда обстановка в мире до предела накалена. Мы же заменяем отмену культуры диалогом культур», — подчеркивает председатель оргкомитета Ашот Джазоян.

В день открытия форума к участникам обратится директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, после чего состоится разговор на тему «Диалог культур в медиапространстве Евразии».

Уже 19 мая на мероприятии подведут итоги всероссийского конкурса «Я живу в России», в котором приняли участие 3 тыс. работ из 75 регионов. Помимо текстов, фотографий, документальных и короткометражных фильмов, будут представлены видео-арты. Победителей конкурса памятными дипломами наградит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

На следующий день, 20 мая, в Большой анфиладе Главного штаба откроется международная фотовыставка «Я здесь живу: 400 лучших работ молодых авторов Евразии». 50 авторов будут рассказывать о самобытности и неповторимости их культуры через свои работы.

«Мы — музей мировых культур, и главный наш смысл сделать так, чтобы существовал диалог культур. Если его нет, происходят войны памяти», — говорит Михаил Пиотровский.

После двухдневной работы в Эрмитаже участники форума совместно со студентами Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 21–22 мая отправятся в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков для создания собственных репортажей «Один день в России» о Северо-Западном регионе страны.

XVII медиафорум «Диалог культур» проводится Медиаконгрессом «Содружество журналистов», Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом «Русский мир», при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.