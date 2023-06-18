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Трое украинских пограничников заблудились и оказались на территории Румынии

Liber Tatea: румынская полиция задержала заблудившихся украинских пограничников
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Фото: соцсети
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Трое украинских пограничников заблудились в горах Марамуреша при попытке задержать мигрантов и оказались в Румынии. Об инциденте сообщило местное издание Liber Tatea 17 июня.

Известно, что украинцев задержала полиция Румынии по факту незаконного пересечения границы возле города Вишеу-де-Сус.

«Они [пограничники] утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Как уточнили в погранполиции Румынии, часом ранее до обнаружения пограничников обычные граждане Украины въехали в Румынию с просьбой предоставить им убежище. Именно за этой группой и «охотились» представители украинской погранслужбы.

Известно, что беженцы будут перевезены в специальный центр. Украинские пограничники же будут переданы на родину после оформления всех положенных процедур.

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Ранее, 12 июня, политолог Василий Колташов, комментируя ситуацию с украинскими беженцами в Польше, заявил, что помощь беженцам в условиях экономического спада в странах Европейского союза вызывает бешенство у европейского населения. По словам политолога, многие украинцы не являются вынужденными переселенцами — они переезжают в страны ЕС за новыми возможностями.

6 июня издание AP News написало, что некоторые страны Европейского союза устали от солидарности с украинскими беженцами.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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