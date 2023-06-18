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Бельгийский чиновник подал в отставку из-за присутствия мэра Тегерана на саммите

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Из-за приглашения мэра Тегерана Ализера Закани на «Саммит городов» в Брюсселе госсекретарь регионального правительства города Паскаль Смет подал в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 18 июня.

По словам Смета, приглашение Закани было отправлено по ошибке, однако ответственность за этот инцидент первый берет на себя.

«Я лично полагаю, что деньги бельгийцев и жителей Брюсселя не должны использоваться таким образом», — отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что бюджет на проживание иранского чиновника будет позаимствован у компании — организатора форума.

Такое резкое отношение к мэру Тегерана связано с политикой Евросоюза против Ирана — страны, в отношении которой ЕС и США ввели многочисленные санкции.

«Саммит городов» в Брюсселе проходил с 12 по 15 июня, в нем участвовали 300 представителей городов по всему миру.

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Ранее, 22 мая, Евросоюз расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека в стране, включив в черный список еще пятерых человек и две организации.

В марте Белый дом продлил санкции против Ирана еще на год. По словам президента США Джо Байдена, действия и политика правительства Ирана продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Очередной пакет санкций был введен в декабре 2022 года в знак осуждения применения насилия властями Ирана против населения страны.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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