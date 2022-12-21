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США ввели дополнительные санкции против Ирана

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Монтазери попал в санкционный список США, сообщает 21 декабря пресс-служба американского минфина.

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«Сегодня управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) вводит меры против генерального прокурора и ключевых военных чиновников и чиновников, связанных с вооруженными формированиями, в Иране, а также компании, производящей и поставляющей иранским правоохранительным силам снаряжение для подавления беспорядков», — указано в сообщении.

Согласно пресс-релизу, США осуждают применение насилия властями Ирана против населения страны и призывают привлечь иранских чиновников к ответственности за вопиющие нарушения, совершенные против иранских граждан.

Отмечается, что кроме Монтазери в санкционный список угодили четыре иранских физлица и иранская компания Imen Sanat Zaman Fara, которая производит многочисленные виды оборудования для сил правопорядка Ирана (LEF).

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Девушка скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

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