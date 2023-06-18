СК возбудил уголовное дело после пожара с семью погибшими в Татарстане
Возбуждено уголовное дело после гибели на пожаре в селе Саитово семи человек, сообщила 18 июня пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пожар произошел 18 июня в частном доме в селе Саитово. Постройка полностью выгорела. Изначально сообщалось об одном погибшем ребенке и двух взрослых.
Позже на месте пожара были найдены тела еще четырех человек.