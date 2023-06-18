В Татарстане ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном жилом доме в деревне Саитово в Республике Татарстан. Об этом 18 июня сообщил источник «Известий».

Пламя полностью охватило дом. Пожар распространился на площади 100 кв. м.

По предварительным данным, ребенок и двое взрослых погибли. Судьба еще троих детей остается неизвестной.

Ранее в этот же день в городе Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.