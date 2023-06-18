Число погибших из-за пожара в частном доме в Татарстане увеличилось до семи

При пожаре в частном доме в Тукаевском районе Татарстана число погибших возросло до семи. Обновленными данными поделились 18 июня в Telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС по Республике Татарстан.

Уточняется, что в числе погибших есть четверо детей.

В настоящий момент экстренные службы ликвидировали открытое горение.

«К тушению пожара привлечено 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и пять единицы техники», — указано в сообщении ведомства.

Обстоятельства трагедии выясняются.

О пожаре в деревне Саитово стало известно ранее в этот день. Пламя полностью охватило дом. Пожар распространился на площади 100 кв. м.