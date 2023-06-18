Бывший депутат рады Кива заявил о смерти руководителя ГУР Украины Буданова

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале 18 июня заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов умер.

«Умер, не приходя в сознание», — констатировал Кива.

Он уточнил, что информация поступила из посольства Украины в Германии.

Кроме того, Кива отметил, что этот факт украинские власти будут скрывать еще долгое время.

Также британская газета The Telegraph в этот же день отметила, что представители и помощники Буданова хоть и отрицают сообщения о его тяжелом ранении, никаких доказательств того, что глава ГУР жив, предоставить не могут.

Несмотря на распространяющуюся информацию о состоянии Буданова, никаких официальных заявлений о его смерти не было.

Ранее, 15 июня, осведомленный источник в российских силовых структурах сообщил, что Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. В настоящий момент он находится в Берлине, утверждает информатор. Состояние главы ГУР оценивается как тяжелое.

Буданов не появляется публично именно с 29 мая — в тот день он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По его словам, ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.