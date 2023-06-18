В Абхазии ищут упавшего в горную реку четырехлетнего ребенка

В Абхазии спасатели и волонтеры ищут четырехлетнего ребенка, который упал в горную реку, об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

«Четырехлетнего Александра В., приехавшего с родителями на отдых из города Пинск, Республика Беларусь, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в районе Гегского водопада», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчик упал в реку Гега вечером в субботу, 17 июня. Поисковая операция длилась всю ночь и продолжается в настоящий момент. Более 50 спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребенка. На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.

«Известия» 24 мая также сообщали о найденной в результате поисков группе туристов, пропавших на Эльбрусе. Их нашли живыми на высоте 1,3 тыс. м.