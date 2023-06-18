Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о подтверждении на Украине его слов о потерях ВСУ в контрнаступлении
Мир
СМИ сообщили о начале штурма захваченного отделения банка в Астане
Армия
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском направлении
Происшествия
Под Магаданом вспыхнул лесной пожар
Общество
Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения в Херсонской области
Армия
Пушилин опроверг возможность Украины противостоять РФ без западного оружия
Мир
МИД Китая назвал провокации США причиной возможного конфликта между странами
Происшествия
Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
Мир
В конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Украины
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
Мир
Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
Мир
Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину
Армия
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным

Путин заявил о стимулировании военной промышленности в части разработки беспилотников

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия стимулирует развитие военной промышленности в части разработки беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Евгения Поддубного в ходе беседы президента с военкорами. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с его высказываниями опубликовал 18 июня журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы делаем это», — сказал Путин.

Он также поддержал идею создать рабочую группу, которая будет распределять информацию о военно-технических средствах по необходимым адресатам.

«В армии должно быть единоначалие. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента… Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово», — сказал Путин.

При этом президент предостерег от того, чтобы в информационной работе частные интересы превалировали над государственными.

«Информационная работа — один из самых важных боевых участков. <…> Каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», — заявил Путин.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023