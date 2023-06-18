Путин заявил о стимулировании военной промышленности в части разработки беспилотников

Россия стимулирует развитие военной промышленности в части разработки беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Евгения Поддубного в ходе беседы президента с военкорами. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с его высказываниями опубликовал 18 июня журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы делаем это», — сказал Путин.

Он также поддержал идею создать рабочую группу, которая будет распределять информацию о военно-технических средствах по необходимым адресатам.

«В армии должно быть единоначалие. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента… Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово», — сказал Путин.

При этом президент предостерег от того, чтобы в информационной работе частные интересы превалировали над государственными.

«Информационная работа — один из самых важных боевых участков. <…> Каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», — заявил Путин.

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