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Российские инженеры создали не имеющий аналогов на мировом рынке беспилотник

НТИ: в России создали БПЛА, способный летать до 12 часов на высоте до 8 тыс. м
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В России инженеры НТИ разработали беспилотник «Бегалет-Мираж», который способен осуществлять вертикальный взлет и посадку. Как рассказали в пресс-службе организации, БПЛА имеет продолжительность полета до 12 часов и высоту полета до 8 тыс. м.

«Такая разработка сегодня востребована на рынке для различных задач. В первую очередь как ретранслятор сигнала связи. Например, во время таких чрезвычайных ситуаций, как наводнения. Также для мониторинга лесных пожаров или газопровода и других народно-хозяйственных задач», — рассказал гендиректор компании Александр Бегак «РИА Новости».

Продолжительность полета беспилотника составляет два часа — за это время он может пролететь около 350 км. Ожидается, что БПЛА будет представлен в гибридном варианте: так он сможет совместить как электродвигатель, так и бензиновый. Благодаря работе двух двигателей время полета может увеличиться на восемь или даже 10 часов, отметил Бегак.

«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, думаю, даже с палубы корабля. При этом он не является конвертопланом», — рассказал гендиректор компании.

Беспилотник будет представлен на рынке летом 2023 года. На данный момент совершено несколько испытательных полетов.

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Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации. По словам Путина, сфера беспилотных авиационных систем поможет добиться структурных изменений.

Кроме того, президент заявил о необходимости Росавиации цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы, добавил Путин.

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