Школьница пропала под Иркутском во время летней подработки

В городе Усть-Куте Иркутской области пропала 16-летняя школьница. Об этом 18 июня сообщило Следственное управление СК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Анастасия Б. вышла из дома 16 июня в семь утра, чтобы расклеить листовки. В тот день она несколько раз заходила со своего телефона в мессенджер, потом он стал недоступен.

«Проверены все камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. В 8:15 зафиксировано, как она проходит к остановке​ «РЭБ», больше в поле зрения видеокамер она не попадала. Проверены все увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия от микрорайона Закат до микрорайона Мостоотряд, лесной массив», — рассказали в СК.

Девушка была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками, штаны синего цвета и голубые кеды. Поисковые мероприятия продолжаются.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в этот день сообщалось, что под Астраханью пропали три жителя Москвы, в том числе один несовершеннолетний. Они отправились на прогулку на катере и не вернулись.