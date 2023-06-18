Женщины-делегаты заявили о домогательствах на конференции ООН по климату

Женщины-делегаты подверглись домогательствам и оскорблениям во время конференции ООН по изменению климата 2022 года, прошедшей в Египте. Об этом 17 июня сообщила газета Financial Times.

По ее информации, делегаты от Мексики, США, Великобритании, Германии, Перу и Канады обратились к организаторам следующей конференции, которая пройдет в ОАЭ, с просьбой «обратить особое внимание на обращение с женщинами» из-за случаев сексуальных домогательств и оскорблений на предыдущем мероприятии.

О конкретном таком случае заявила представительница Мексики Камила Сепеда. По ее словам, один из делегатов отправлял ей неприличные сообщения. Источник FT сообщил, что проверяются другие подобные эпизоды.

Ранее, 9 мая, суд в Нью-Йорке признал виновным Трампа по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. В начале мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса.

Сам экс-глава Белого дома назвал уголовное преследование и вердикт присяжных позором и продолжением «величайшей охоты на ведьм за всё время».