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Дипломат Орджоникидзе объяснил резкую смену позиции Киева в стамбульском договоре

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Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
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Президент России Владимир Путин впервые представил проект стамбульского договора по Украине в Санкт-Петербурге и рассказал, как Киев внезапно отказался от предварительно одобренных положений. Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям» 18 июня, что на это повлияло.

«Договор предусматривал нейтральный статус Украины, демилитаризацию Украины. То есть по существу выполнял те самые наши главные пожелания, которые мы тогда имели в отношении Украины. И, естественно, стремясь стимулировать украинский режим к тому, чтобы он после этих переговоров окончательно подписал договор, войска наши от Киева отодвинули. Но в результате получилось, что делегация приехала в Киев и, по указанию США прежде всего и вообще всего Запада в целом, категорически отвергла всяческое соглашение», — пояснил он.

Орджоникидзе подчеркнул, что соглашение, состоящее из 14 пунктов, было завизировано, значит, предварительное согласие делегации было получено. А подобные решения принимаются по согласованию со столицей своей страны, указал дипломат. Но вмешались США, которым не нужны были реализованные в договоре условия, и всё остановили.

«Тогда уже было понятно, когда они [Украина] выполнили указания Вашингтона. Тогда уже было понятно, что Вашингтону совершенно не нужно было демилитаризовать нейтральный статус Украины. Им нужна была война. Война до последнего украинца, война против России. Иначе это никак объяснить невозможно», — резюмировал он.

Подробнее смотрите 18 июня в 23:00 в «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
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Стамбульский договор с предварительным соглашением украинской делегации 17 июня в Санкт-Петербурге на встрече с африканской делегацией представил российский лидер. Он отметил, что документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) напомнил, что РФ весной 2022 года была готова заключить мирный договор с Украиной.

Он подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, были нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

В турецком Стамбуле 29 марта 2022 года прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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