Реклама
Прямой эфир
Мир
Великобритания направит £25 млн на укрепление кибербезопасности Украины
Мир
Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин
Армия
Авиация РФ нанесла восемь ударов по позициям ВСУ на купянском направлении
Армия
WSJ сообщила о разгроме колонны ВСУ с западным оружием российскими военными
Общество
Сотни медицинских работников МЧС РФ встретят профессиональный праздник на рабочем месте
Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов крупного калибра по Донецку
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о почти полном отсутствии случаев холеры в России
Армия
ВС РФ отразили две попытки атак ВСУ на запорожском направлении
Армия
Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения
Общество
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Курил
Общество
Большинство затопленных из-за прорыва ГЭС домов нужно отстраивать заново
Происшествия
В Амурской области в результате ДТП погиб подросток

Кардиолог рассказал о способах предупредить сердечные приступы

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы избежать сердечных приступов, необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, а также знать свою генетическую предрасположенность к проблемам сердца. Об этом рассказал кардиолог Ульфа Ландмессера журналу Focus online.

«Здоровые сосуды необходимы для здорового сердца. Только так кровь может течь беспрепятственно и оптимально снабжать все органы. Если сгустки крови замедляются или преграждают путь крови, это рано или поздно повредит сердце», — сказано в интервью, опубликованном 16 июня.

По его словам, это происходит при развитии атеросклероза коронарных сосудов, который является наиболее частой причиной сердечного приступа. Ландмессер предупредил, что, зная факторы риска, можно предупредить болезнь сердца на ранней стадии. Для этого он порекомендовал регулярно проверять здоровье после 40 лет.

Так, эксперт посоветовал следить за уровнем холестерина ЛПНП. Это липопротеины низкой плотности, которые синтезируются в печени и частично поступают в организм с пищей. Высокое значение такого холестерина может способствовать образованию отложений в кровеносных сосудах (бляшек).

По словам Ландмессера, повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с диабетом, вызывают повреждение кровеносных сосудов. Кроме того, затяжное воспаление в организме также является фактором риска сердечного приступа.

«Всё это факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. <…> Чем раньше вы примете контрмеры, тем лучше», — подчеркнул кардиолог.

Он добавил, что для профилактики болезней сердца следует соблюдать здоровую диету, которая включает в себя много овощей и фруктов, а также продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой, и рыбу.

Тихий убийца: как вовремя распознать гипертонию
От повышенного давления в мире ежегодно умирает больше 9 млн человек

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023