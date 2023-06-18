Кардиолог рассказал о способах предупредить сердечные приступы

Чтобы избежать сердечных приступов, необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, а также знать свою генетическую предрасположенность к проблемам сердца. Об этом рассказал кардиолог Ульфа Ландмессера журналу Focus online.

«Здоровые сосуды необходимы для здорового сердца. Только так кровь может течь беспрепятственно и оптимально снабжать все органы. Если сгустки крови замедляются или преграждают путь крови, это рано или поздно повредит сердце», — сказано в интервью, опубликованном 16 июня.

По его словам, это происходит при развитии атеросклероза коронарных сосудов, который является наиболее частой причиной сердечного приступа. Ландмессер предупредил, что, зная факторы риска, можно предупредить болезнь сердца на ранней стадии. Для этого он порекомендовал регулярно проверять здоровье после 40 лет.

Так, эксперт посоветовал следить за уровнем холестерина ЛПНП. Это липопротеины низкой плотности, которые синтезируются в печени и частично поступают в организм с пищей. Высокое значение такого холестерина может способствовать образованию отложений в кровеносных сосудах (бляшек).

По словам Ландмессера, повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с диабетом, вызывают повреждение кровеносных сосудов. Кроме того, затяжное воспаление в организме также является фактором риска сердечного приступа.

«Всё это факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. <…> Чем раньше вы примете контрмеры, тем лучше», — подчеркнул кардиолог.

Он добавил, что для профилактики болезней сердца следует соблюдать здоровую диету, которая включает в себя много овощей и фруктов, а также продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой, и рыбу.

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.