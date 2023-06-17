В СБ раскритиковали Байдена после заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Возможность президента США Джо Байдена управлять ядерным оружием является бедой. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 17 июня.
Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера о том, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии безответственно.
«Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции... Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — заявил Медведев.
Ранее, 4 июня, бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байден не может оставаться на посту главы государства из-за своих физических и умственных показателей. По его словам, страна, имея такого лидера во главе государства, ставит под угрозу свою национальную безопасность.
80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан.