В украинском Кременчуге на предприятии произошла утечка аммиака

На Украине в городе Кременчуге Полтавской области на мясокомбинате произошла авария с утечкой аммиака. Об этом сообщили в городском совете.

«Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии «Кременчугский мясокомбинат», — говорится в сообщении горсовета в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Известно, что в результате аварии пострадали два сотрудника. В настоящий момент аварийная бригада локализовала утечку.

Аммиак не попал за пределы предприятия, поэтому местным жителям ничего не угрожает.

Ранее в этот же день взрыв метана произошел на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность.