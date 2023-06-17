В Кабардино-Балкарии в результате падения авто с обрыва погибли три человека
На 19-м км автодороги Чегем 2 – Булунгу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии водитель легковушки не справился с управлением, машина упала с обрыва, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД России 17 июня.
Известно, что трагедия произошла днем 17 июня. В результате ДТП автомобиль загорелся.
Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району.
«Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве восьми человек и двух единиц техники», — говорится в сообщении.
В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в этот же день в Омске водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, в аварии пострадали четыре человека, один погиб на месте.