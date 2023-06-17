В Омске в аварии с маршруткой один человек погиб и четверо пострадали
В Омске водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб, в аварии пострадали четыре человека, один погиб на месте. Об этом с субботу, 17 июня, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По данным ведомства, авария произошла утром на улице 24-я Северная. Водитель микроавтобуса «ГАЗель» не справился с управлением и врезался в фонарный столб и дорожное ограждение.
«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель», двигаясь по ул. 24-я Северная в районе дома № 24 не справился с управлением автобуса, в результате чего допустил наезд на световую опору и дорожное ограждение», — говорится в заявлении.
В результате ДТП водитель скончался на месте. Пассажиры, три женщины и ребенок, получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее, 15 июня, в Ставропольском крае при лобовом столкновении двух машин погибла женщина и двое детей. В момент ДТП несовершеннолетние перевозились без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы.