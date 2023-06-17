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Журналист из ЮАР рассказал о ситуации с самолетом президента в Польше

Журналист ЮАР Хумало: блокировка самолета президента ЮАР в Польше могла быть политической игрой
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Фото: соцсети
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Проблем с безопасностью в самолете с охранниками президента ЮАР не было, о чем 17 июня рассказал «Известиям» южноафриканский журналист Сусо Хумало, комментируя задержку в аэропорту Варшавы южноафриканского лайнера.

«Нет никаких признаков того, что были проблемы с безопасностью. <...> Мы знаем, что это самолет, на котором летели сотрудники службы безопасности для переговоров как в Украине, так и в России, около сотни охранников и, конечно, около 20 журналистов», — отметил он.

Делегация ЮАР находилась под пристальным вниманием властей Польши: они хотели убедиться в безопасности груза на борту воздушного лайнера. Хумало пояснил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса планировал предложить Киеву мирную инициативу, поэтому у его охранников было оружие, чтобы вывезти политика с Украины, если потребуется.

«И когда они прибыли в Польшу, мы понимаем, что у польских властей возникли вопросы по поводу документов на оружие, но их не было. Другие сотрудники службы безопасности, которые были частью охраны Рамафосы, предоставили польским пограничникам копии документов, а не оригиналы. И эти люди были задержаны на срок до 24 часов, прежде чем пропустили», — указал журналист.

Оценивая блокировку воздушного судна, Хумало допустил, что произошедшее можно назвать политической игрой, так как нейтралитет ЮАР в украинском конфликте в Европе подвергается сомнению.

«В то же время похоже, что Южная Африка не провела надлежащего планирования поездки. В самолете должны были находиться специалисты, которые проинформировали бы власти Польши о том, что именно находится в самолете, какое оружие, какие документы им нужны», — сказал он.

По словам Хумало, к инциденту южноафриканцы отнеслись неоднозначно. Одни решили, что это расистский инцидент. Кто-то же полагает, что власти ЮАР спровоцировали ситуацию.

«И конечно, некоторые говорят, что это знак того, что ряд стран в Европе не верит, что африканцы могут решить проблему войны на Украине. Они хотят, чтобы африканцы решали свои собственные проблемы, потому что, как я сказал, в Африке много воюющих стран, и эти люди хотят, чтобы африканцы сосредоточились больше на этом», — добавил журналист.

Есть и те, кто называет действия Варшавы провокацией против президента РФ Владимира Путина и предлагают закрыть посольство Польши в ЮАР.

«Подводя итоги, скажу, что президент смог выполнить первый этап миссии, а второй этап миссии, как ожидается, будет выполнен, как и планировалось», — заключил журналист.

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Ранее в субботу сообщалось, что журналисты с заблокированного в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, провели ночь в отеле без багажа. Одна из присутствующих в самолете назвала произошедшее «логистическим кошмаром».

Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию, со своей стороны польские пограничники заявили, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете, так как не имела разрешения на ввоз оружия. О журналистах погранслужба Польши умолчала.

В пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский. Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой заявил о необходимости завершить конфликт.

Президент России Владимир Путин примет политиков из стран Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложений 17 июня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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