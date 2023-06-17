Журналисты из ЮАР с застрявшего в Варшаве рейса провели ночь в отеле без багажа

Журналисты с заблокированного в Варшаве рейса, после того как им разрешили покинуть борт самолета, провели ночь в отеле без багажа. Об этом в субботу, 17 июня, сообщила репортер Аманда Хоза.

«Мы провели ночь в отеле в Варшаве, в Польше, без багажа из-за этой безвыходной ситуации», — написала она в Twitter.

Журналистка назвала произошедшее «логистическим кошмаром».

Накануне охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки были заблокированы в аэропорту Варшавы.

Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию, со своей стороны польские пограничники заявили, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете, так как не имела разрешения на ввоз оружия. О журналистах погранслужба Польши умолчала.

Журналисты пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, а Рамафоса в это время уже прибыл на Украину в рамках мирной миссии.

Сотрудники СМИ в итоге провели ночь в самолете, еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.

Глава службы охраны президента ЮАР генерал Уолли Руд обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме», сообщили южноафриканские СМИ.

Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о мирном урегулировании конфликта. В пятницу он нанес визит вежливости польскому лидеру Анджею Дуде.

Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их мирного предложения 17 июня.

5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.