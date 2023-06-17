Минцифры обсудит запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры обсуждает совместно с Минпромторгом запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Об этом 17 июня сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы сейчас обсуждаем введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом он отметил, что запрет не коснется смартфонов iPhone. Шадаев также указал, что процесс принятия решения «будет недолгим».

Накануне замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что исключение iPhone из параллельного импорта пока не обсуждается, однако стоит вопрос использования этой техники в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее, 23 мая, сообщалось, что цены на iPhone в РФ в крупных торговых сетях снизились в среднем на 6. На некоторые модели стоимость упала на 10%. Продавцы iPhone говорят о снижении цен в преддверии выхода новинок Apple и о корректировке закупочных цен и спроса. К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнес и то, что из-за параллельного импорта, объемы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался затоварен iPhone.