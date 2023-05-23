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Цены на iPhone в РФ снизились на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Цены на iPhone в РФ в крупных торговых сетях снизились в среднем на 6%, рассказали два источника в ритейле — сотрудник одного из ритейлеров, а также источник в компании-партнере нескольких производителей электроники. На некоторые модели стоимость сократилась на 10%.

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Данные на сайтах розничных сетей это подтверждают. Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1–5 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти. Примерно на 5% (до 95,99 тыс. рублей) в этой сети подешевел iPhone 14 256 Гб в американской версии «только с eSIM». В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 128 Гб была снижена почти на 13% до 78,5 тыс. рублей, а на аппарат с памятью 256 Гб — на 7%, следует из данных с сайта ритейлера.

Продавцы iPhone говорят о снижении цен в преддверии выхода новинок Apple и о корректировке закупочных цен и спроса. К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнес и то, что из-за параллельного импорта, объемы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался затоварен iPhone.

С этим объяснением согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Продажи яблочных смартфонов в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно, объясняет он. Среднее снижение стоимости гаджетов Apple он также оценил в 5–6%.

Источник в компании-партнере нескольких производителей электроники подтверждает избыток iPhone на российском рынке. Эти гаджеты закупают и реализуют всё, кому не лень: маркетплейсы, большие и маленькие магазины, ведь теперь никто не ограничивает поставки iPhone, они идут по параллельному импорту. Такая конкуренция неизбежно ведет к снижению цен, констатирует он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Достаточная стоимость: цены на iPhone в России снизились на 10%

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