Сечин заявил о 25 млрд т ресурсов «Роснефти» в арктической зоне

Открытые ресурсы «Роснефти» в арктической зоне составляют около 25 млрд т нефтяного эквивалента. Об этом 17 июня заявил руководитель компании Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей Компанией ресурсы составляют порядка 25 млрд тонн нефтяного эквивалента», — подчеркнул Сечин во время своего доклада.

Глава «Роснефти» также рассказал о планах развития Северного морского пути. По его словам, они опираются на реальные изменения климата. Он привел результаты исследований, которые указывают на то, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века.

«Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Nature Communications, указывает, что к середине 21-го века Арктика будет практически свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства»,— подчеркнул Сечин.

Он отметил, что в связи с этим планы по развитию Северного морского пути опираются на реальную климатическую динамику.

В этот день Сечин на ПМЭФ также подчеркнул, что к 2045 году потребление нефти в мире вырастет на 15%, то есть на порядка 15 млн баррелей в сутки. Он также подчеркнул, что рост дефицита нефти и нехватка инвестиций в добывающей отрасли приведет к росту цен на сырье.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «слезает с нефтяной иглы». Он подчеркнул, что эта тенденция постепенно набирает обороты.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время ПМЭФ 16 июня также заявил, что ведомство считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель.