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Путин заявил о постепенном отказе России от нефтегазовой иглы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия слезает с нефтяной иглы, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня. Глава государства подчеркнул, что эта тенденция постепенно набирает обороты.

«Российская часть аудитории наверняка помнит. Мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — сказал он.

Кроме того, президент обратил внимание на динамику ненефтегазовых доходов России.

«За январь–май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил +28,5%», — сказал он.

Как уточнил российский лидер, речь идет о доходах бюджета, которые не касаются экспорта нефти и газа.

«Это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты», — сказал он.

Также Путин отметил, что позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот и силу. По его словам, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,3% в годовом выражении.

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Ранее в этот день министр экономики РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» тоже рассказал, что в России начиная со второго полугодия прошлого года идет рост ВВП и отметил, что министерство будет улучшать прогноз по росту ВВП.

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