Сечин заявил о росте потребления нефти на 15% к 2045 году

Потребление нефти в мире вырастет на 15% к 2045 году. Об этом 17 июня заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, вырастут порядка на 15 млн баррелей в сутки (+15%) к 2045 году. Вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию», — сказал он на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сечин отметил, что рост дефицита нефти и нехватка инвестиций в добывающей отрасли приведет к росту цен на сырье.

«Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения с ОПЕК+, и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне $80 за баррель и ее дальнейшем росте», — заявил глава «Роснефти».

По его словам, недоинвестирование происходит не только в добыче, но и в геологоразведке. Это уже привело к тому, что прирост новых запасов не довозмещает добычу. Восполнение составляет порядка 90%, указал Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что поставщикам нефти сложно договариваться между собой по поводу ее добычи в связи с различиями в устройстве их экономик.

«Ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти. Ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, в то же время Россия поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта», — заявил Сечин.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «слезает с нефтяной иглы». Он подчеркнул, что эта тенденция постепенно набирает обороты.

Также 16 июня глава министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель. Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 млн т ниже показателя 2022 года.