Рабаданов победил Бюйста на турнире Bellator 297

Российский боец смешанного стиля Гаджи Рабаданов победил голландца Питера Бюйста на турнире Bellator 297.

Схватка в легком весе состоялась 16 июня в Чикаго. Рабаданов выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Эта победа стала 29-й в карьере российского бойца. Также на его счету одна ничья и четыре поражения.

Также на этом турнире титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе защитил Вадим Немков. Он победил кубинца Йоэля Ромеро по итогам пятираундового противостояния.

26 мая боец смешанных единоборств Иван Емельяненко рассказал «Известиям» о своих эмоциях после победы в дебютном бою в MMA против Алексея Леденева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам бойца, в качестве подготовки к встрече у него были двухмесячные сборы в Екатеринбурге.