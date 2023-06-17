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Рабаданов победил Бюйста на турнире Bellator 297

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Фото: Global Look Press/Louis Grasse
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Российский боец смешанного стиля Гаджи Рабаданов победил голландца Питера Бюйста на турнире Bellator 297.

Схватка в легком весе состоялась 16 июня в Чикаго. Рабаданов выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Эта победа стала 29-й в карьере российского бойца. Также на его счету одна ничья и четыре поражения.

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Также на этом турнире титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе защитил Вадим Немков. Он победил кубинца Йоэля Ромеро по итогам пятираундового противостояния.

26 мая боец смешанных единоборств Иван Емельяненко рассказал «Известиям» о своих эмоциях после победы в дебютном бою в MMA против Алексея Леденева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам бойца, в качестве подготовки к встрече у него были двухмесячные сборы в Екатеринбурге.

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