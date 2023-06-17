Российский боец ММА Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро в поединке за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе, о чем стало известно в субботу, 17 июня.

Борьба за чемпионский пояс в рамках турнира Bellator 297 состоялась в Чикаго (США). По итогам пяти раундов судьи единогласно присудили победу россиянину.

«Для меня гордость побывать в клетке с Ромеро. У него крепкая голова и он очень сильный для своих лет. Я им восхищаюсь», — приводит словам Немкова «Спорт-Экспресс».

Поединок Немкова и Ромеро планировался еще в феврале, однако россиянин попросил больше времени на восстановление и подготовку после победы в реванше с Кори Андерсоном.

Вадиму Немкову — 30 лет, он провел за карьеру 19 поединков, одержал 16 побед, потерпел два поражения, один бой признан несостоявшимся. В Bellator идет без поражений — восемь побед и один бой, признанный несостоявшимся.

Йоэлю Ромеро — 46 лет, карьеру в MMA начал состоявшимся спортсменом (серебро Олимпийских игр-2000 в Сиднее по вольной борьбе, золото чемпионата мира-1999 и три золота Кубка мира). В Bellator идет на серии из двух побед подряд. Всего на его счету 21 бой, 15 побед (13 нокаутами) и шесть поражений.

26 мая боец смешанных единоборств Иван Емельяненко рассказал «Известиям» о своих эмоциях после победы в дебютном бою в MMA против Алексея Леденева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам бойца, в качестве подготовки к встрече у него были двухмесячные сборы в Екатеринбурге.